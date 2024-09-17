Нужно ли удалять зубы мудрости

Зубы мудрости или третьи моляры всегда вызывают много вопросов и дискуссий. Меня зовут Наталья Банна, я работаю врачом-стоматологом уже больше 20 лет. В этой статье вы узнаете, нужно ли удалять эти зубы, если они не наносят дискомфорта, или лучше попытаться сохранить их? Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов, включая анатомические особенности, состояние полости рта и потенциальные риски.

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У процесі еволюції людська дієта значно змінилася. Ми почали споживати більш м'яку, термічно оброблену їжу, що зменшило потребу в додатковій жувальній поверхні. Це призвело до зменшення розміру щелеп у багатьох людей, і відповідно, для зубів мудрості часто не вистачає місця.

Зуби мудрості викликають проблеми через недостатнє місце для їх правильного прорізування, що може призводити до болю, інфекцій та інших ускладнень. У таких випадках їх видалення стає доцільним рішенням.

Чи можна лікувати зуби мудрості чи краще їх видалити?

Зуби мудрості варто залишити на місці, якщо вони виростають нормально і не створюють неприємностей. Однак, якщо вони не виростають правильно або починають тискати на сусідні зуби, можуть виникнути серйозні проблеми з прикусом та загальним здоров'ям порожнини рота.

Існують чіткі показання для видалення зубів мудрості. Найбільш поширені серед них - деформація прикусу та тиск на сусідні зуби. Проте, варто пам'ятати, що видалення зубів мудрості може бути складною процедурою, яка пов'язана з ризиком ускладнень. Найбільш серйозні з них - це можливість травмування гайморових пазух на верхній щелепі або нижньощелепного нерва на нижній щелепі, що може призвести до парестезії частини щелепи, губи чи кута рота.

У кожному конкретному випадку раджу звертатися до кваліфікованого стоматолога, який зможе оцінити стан зубів мудрості та порадити найкращий шлях дії. Рішення про видалення зубів мудрості повинно базуватися на індивідуальних обставинах та потребах пацієнта, враховуючи як можливі користі, так і ризики втручання.

Як лікар-стоматолог скажу, що лікування зубів мудрості можливе. Рішення залежить від кількох факторів.

Коли лікування та збереження зубів мудрості може бути доцільним:

Правильне положенняЯкщо зуби мудрості прорізуються правильно, знаходяться у вертикальному положенні і не створюють тиску на сусідні зуби, їх можна лікувати так само, як і будь-які інші зуби. Потреба для протезуванняЗуб мудрості може стати важливим для протезування, особливо враховуючи, що шостий і сьомий зуби часто видаляються через їхнє раннє прорізування та підвищену схильність до карієсу і його ускладнень у дитячому та підлітковому віці. Тому вісімка, або зуб мудрості, найбільш підходить саме для протезування. Достатній доступЯкщо стоматолог має достатній доступ до зубів мудрості для проведення лікування, можна розглянути можливість збереження зубів. Правильне розташування та функціонуванняЯкщо зуб мудрості має відповідний антагоніст і бере участь у жуванні, його варто зберегти. Наприклад, верхні вісімки утворюють жувальні пари з нижніми вісімками. Видалення однієї з них може призвести до висування залишеного зуба, що спричинить додаткові стоматологічні проблеми.

Коли видалення є кращим варіантом:

Неправильне положенняЯкщо зуби мудрості лежать горизонтально або під неправильним кутом, це може призвести до проблем із прикусом, тиском на сусідні зуби або навіть до інфекцій. Кісти та пухлиниІноді навколо зубів мудрості можуть утворюватися кісти або навіть пухлини, що потребує їх видалення.

Особисто я у своїй стоматологічній практиці остаточне рішення про лікування або видалення зубів мудрості приймаю після рентгенографічного обстеження та повного оцінювання стану зубів мудрості - після цього вже даю рекомендації, враховуючи індивідуальні особливості пацієнта та можливі ризики.

Наостанок додам, що лікування зубів мудрості можливе і іноді виправдане, особливо якщо вони не викликають значних проблем. Проте в багатьох випадках, коли зуби мудрості розташовані неправильно, спричиняють болісні відчуття або інші ускладнення, їх видалення стає кращим рішенням для збереження загального здоров'я ротової порожнини.