Похудение – это процесс, который индивидуально зависит от многих факторов, включая тип фигуры и исходный вес. Понимание нормы похудения является ключевым для достижения здоровых и устойчивых результатов. В этой статье мы рассмотрим, что такое похудение, как вес зависит от типа фигуры, и дадим полезные советы для достижения вашего идеального веса.

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Почнемо з того, що всі жінки по замовчуванню прекрасні та індивідуальні. Звичайно, більшість з нас мають свої уявлення про красу та ідеальну вагу. Цікаво, на яке з двох питань вам легше відповісти та чи ви маєте готову відповідь:

1) яка ваша ідеальна вага?2) скільки кг ви хочете скинути?Зафіксуйте відповіді та продовжуйте читання.

Відповідь на перше питання є у вчених. Згідно з формулою Брока: ріст в сантиметрах - 100 = ідеальна вага. Ця формула підходить для людей зростом до 165 см, при зрості 165-175 см потрібно відняти 105, а при зростанні 175-185 см – 110.

Уніфікованим показником для оцінки ваги та зросту також є індекс маси тіла (ІМТ) – розраховується шляхом ділення маси тіла (у кг) на квадрат росту (у кв. м). Для зручності є спеціальна таблиця. Вона приблизно показує, чи в нормі у вас вага, або є надлишок/нестача. Звичайно ж є певна похибка (бо не враховується вік, стать та уточнення по м'язах), але вона корисна як базовий орієнтир.

Норма похудения: как вес зависит от типа фигуры

Роз'яснення по таблиці визначення ІМТ

Менше ніж 18,5 - вага нижче за нормальну,

18,5 до 25 - нормальна вага,

25 -30 - надлишок ваги,

30-35 - ожиріння 1 ступеню,

35-40 - ожиріння 2 ступеню,

Більше ніж 40 - ожиріння 3 ступеню.

Пропонуємо скористатися таблицею, щоб об'єктивно оцінити ситуацію. Бо, сурпрайз-сурпрайз, більшість із нас хочуть аби показники ваги були нижчими (в Україні це близько 98% дівчат).Для додаткового прорахунку рекомендуємо скористатися калькулятором ваги від WOWBODY: тисни та переходь на КАЛЬКУЛЯТОР

Але важливо – як нестача, так і надлишок ваги може призвести до виникнення багатьох недуг.Бажання мати вагу, що нижче нормальної — це автоматичне входження в стресовий стан. Нормальна вага — це вага з якою людина живе максимально довго і здорово фізично і ментально. А бажання важити нижче за норму вимагає зусиль більше за норму, а надзусиля вже не є здоров'ям. Навчитись правильно харчуватись — реально. І просто: кожне приймання їжі має з жирів, білків і складних вуглеводів. А саме харчування має бути різноманітним, щоб організм отримував всі необхідні мінерали та вітаміни. Ділимося прикладом меню на день з програми здорового схуднення WOWBODY slim

Норма похудения: как вес зависит от типа фигуры

По-перше, коли ми порівнюємо себе із собою, але на 15-ть років молодше, ми не завше розуміємо головою, що важко повернути (умовно) підліткові форми. Не треба засмучуватися, адже можна мати гарну фігуру з м'язами, підтягнутими сідницями. Просто не таку, як раніше. По-друге, коли ми для натхнення знаходимо фото в інтернеті з гарною фігурою і починаємо про неї мріяти, ми не завше враховуємо ну прям дуууже важливий момент.

Існують різні конституційні типи жінок. З них три основні: - Астеніки (ектоморфи)Довге тіло, довге обличчя, худорляві, важко набрати мязи. Йдеться про людей, які можуть їсти все й не набирати вагу. Однак у них часто підвищена нервозність.

- Нормостеніки (мезоморф)Спортивний тип статури. Таким людям вдається швидко досягнути бажаної форми.

- Гіперстенік (ендоморф)Про таких людей кажуть, що в них широка кістка. Вони мають кругле обличчя, коротку шию.

Кожен із цих типів може мати зайві кілограми, але початково сама форма тіла більш-менш тонка чи широка. Це не означає що третій тип обов'язково має бути з ожирінням, але мріяти про таку статуру як топ-модель-астенік у якої довжина ніг на 50 см довша від природи, то не дуже раціонально.

Що таке норма схуднення?

Норма схуднення варіюється для кожної людини, але загальноприйнятим вважається безпечне зниження ваги на 0,5-1 кг на тиждень. Це дозволяє уникнути негативних наслідків для здоров'я та зберегти результат на тривалий час.

Тип фігури впливає на те, як наше тіло зберігає жир та як ми втрачаємо вагу. Існують різні типи фігури, такі як пісочний годинник, груша, яблуко, перевернутий трикутник та прямокутник. Кожен з них має свої особливості, які впливають на процес схуднення.

Норма похудения: как вес зависит от типа фигуры

1. Пісочний годинникОпис: Збалансовані пропорції між грудьми та стегнами, чітко виражена талія.Поради по тренуванню: Кардіо та силові тренування для підтримання тонусу всього тіла. Зосередьтеся на вправи для зміцнення м'язів кора.

2. ГрушаОпис: Вузькі плечі, широкі стегна.Поради по тренуванню: Кардіо, особливо біг або швидка ходьба. Силові вправи для верхньої частини тіла для збалансування пропорцій.

3. ЯблукоОпис: Широка талія, накопичення жиру в області живота.Поради по тренуванню: Інтенсивне кардіо, як-от біг або плавання. Силові тренування для всієї нижньої частини тіла та вправи для зміцнення м'язів кора.

4. Перевернутий трикутникОпис: Широкі плечі, вузькі стегна.Поради по тренуванню: Кардіо і силові тренування для нижньої частини тіла, такі як присідання та випади, щоб створити баланс між верхньою та нижньою частинами тіла.

5. ПрямокутникОпис: Пропорційна фігура без вираженої талії.Поради по тренуванню: Кардіо і силові тренування з акцентом на вправи для талії та боків, такі як скручування та планка.

Основне "золоте" правило для здорового схуднення — 80% успіху залежить саме від їжі. Тому не спішіть шукати в інтернеті особливі поради та дієти для схуднення саме під ваш тип фігури, почніть з налагодження харчування, а потім сфокусуйтеся на "проблемних місцях". Але і тут слід нагадати — неможливо схуднути в конкретному місці, треба працювати над тілом комплексно.Висновок для кожного свій. Але ми наголошуємо, що важливо мати адекватну досяжну ціль і пам'ятати, що ідеальна — це вага, яка не шкодить здоров'ю, ви можете робити та одягати, що хочете і вага не обмежує цей процес. Ви почуваєте себе легкою і задоволені собою.