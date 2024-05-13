Неделя началась с мощной магнитной бури: сколько будет продолжаться, как уберечься

В понедельник, 13 мая, идет магнитная буря красного уровня опасности, которая началась еще на прошлой неделе. В настоящее время сила магнитного шторма составляет 8 баллов из 9 возможных.

По данным сервиса Meteoagent, 14 мая геомагнитный шторм продолжится, однако составит 5 баллов, 15 мая буря снизится до оранжевого уровня и составит 4 балла.

С 16 по 23 мая ожидается спокойный период без геомагнитных штормов.

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Когда будет магнитная буря

Расписание магнитных бурь на май. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Геомагнитные штормы могут влиять на самочувствие метеозависимых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

Симптомы воздействия магнитной бури:

Головная боль

Головокружение

Нарушение сна

Повышенная раздражительность

Увеличение частоты сердечных сокращений

Снижение АД

Обострение хронических заболеваний

Если вы чувствуете какие-либо из этих симптомов, лучше обратиться к врачу.

Как защититься от воздействия магнитной бури:

Если по прогнозам магнитная буря будет мощной, лучше заранее принять меры по защите своего здоровья. Будьте осторожны с физическими нагрузками. Во время магнитной бури лучше избегать интенсивных физических нагрузок, чтобы не перегружать сердце.

Пейте достаточно воды. Магнитная буря может привести к обезвоживанию, поэтому важно пить достаточное количество воды, чтобы поддерживать водный баланс в организме.

Употребляйте продукты, богатые магнием. Магний помогает организму противостоять воздействию магнитной бури. К продуктам, богатым магнием, относятся орехи, семена, сухофрукты, бобовые, зеленые листовые овощи.

Используйте успокаивающие средства. Если вы испытываете ухудшение самочувствия, можете принять успокаивающие средства, такие как валериана, мелисса, пустырник.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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