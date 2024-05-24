Молодой картофель и его неожиданные преимущества

В конце мая – начале июня начинается сезон, когда стоимость молодого картофеля становится приемлемой. Ее трудно превзойти в качестве универсального и необыкновенно вкусного гарнира. Зелень и чеснок придают этой неповторимой комбинации вкуса и еще больше пользы для здоровья. Такое блюдо или гарнир являются отличным источником витаминов и минералов, а также содержат значительное количество пищевых волокон.

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Звернемо увагу на 15 фактів про поживну цінність молоду картоплю. Вміст нутрієнтів може коливатися залежно від конкретного сорту картоплі, але в середньому всі зазначені корисні особливості присутні в усіх різновидах.

Молода картопля має низьку калорійність. Одна порція молодої картоплі (100 г) зазвичай містить близько 80-100 калорій, що робить її здоровим вибором для тих, хто стежить за своєю вагою або прагне схуднути.

Є хорошим джерелом харчових волокон. Містить 1 г клітковини на стограмову порцію, яка сприяє травленню та підтримує здоров’я травної системи.

Має високий рівень вітаміну С, корисний для зміцнення імунної системи та загального здоров’я.

Є хорошим джерелом калію, важливого мінералу для підтримки належної роботи серця та м’язів. Молода картопля забезпечує достатню кількість цього важливого нутрієнта.

Не містить жирів, тому молода картопля є корисним варіантом для тих, хто прагне зменшити споживання жирів.

Багата антиоксидантами, які допомагають захистити організм від шкідливих вільних радикалів і знижують ризик хронічних захворювань: від атеросклерозу до діабету та раку.

Є хорошим джерелом енергії. Як крохмалистий овоч, молода картопля має високий вміст вуглеводів, що забезпечують швидкий і стабільний заряд енергії.

Містить функціонально важливі мінерали, такі як залізо та магній. Залізо має вирішальне значення для транспортування кисню в організмі, а магній підтримує здорову роботу нервів і м’язів.

Не містить глютену, тому підходить людям з непереносимістю глютену або целіакією.

Має високий вміст води, що допомагає підтримувати водний баланс в організмі та сприяє травленню.

Є хорошим джерелом вітамінів групи В, які необхідні для виробництва енергії, функціонування нервів і клітинного метаболізму. Зокрема, містить вітамін В6, потрібний для розвитку та функціонування мозку, а також для виробництва еритроцитів.

Природно не містить натрію. Це робить молоду картоплю гарним вибором для людей, які прагнуть зменшити споживання натрію та підтримувати здоровий рівень артеріального тиску.

Не містить холестерину, що зумовлює додатковий внесок у захист від атеросклерозу.

Є хорошим джерелом фолієвої кислоти, яка необхідна для правильного поділу клітин і синтезу ДНК. Тож молода картопля є корисною для вагітних жінок.

Є чудовим джерелом стійкого (резистентного) крохмалю. Це тип вуглеводів, який діє як клітковина, забезпечуючи покращення здоров’я травлення та контроль рівня цукру в крові.

Молода картопля є універсальним інгредієнтом у різноманітних стравах. Завдяки невеликому розміру та ніжній консистенції її можна готувати різним чином, додавати в салати та інші страви.

Підсумовуючи, молода картопля є смачним та поживним продуктом для будь-яких моделей харчування. Вона не тільки багата необхідними поживними речовинами, такими як вітаміни, мінерали та клітковина, але й зумовлює низку переваг для здоров’я. Зокрема, сприяє травленню, кращому здоров’ю серця, зміцнює імунну систему та забезпечує енергією.

Найкраще зберігати молоду картоплю в прохолодному, темному і добре провітрюваному місці, наприклад, в коморі або льосі. Не зберігайте її у холодильнику, оскільки низька температура може спричинити перетворення крохмалю на цукор.

Зазначимо, що шкірка молодої картоплі їстівна і забезпечує додаткові поживні речовини та клітковину. Однак обов’язково ретельно вимийте картоплини, щоб видалити будь-який бруд перед споживанням. Відварювання молодої картоплі з неушкодженою шкіркою не тільки економить час, але й допомагає зберегти її корисні властивості та смак.