Мифы о здоровом питании: где неправда

У меня несколько вопросов к изнасилованию мозга соцсетями и излишней инфо. Ну сомневайтесь иногда хоть чуть-чуть, проверяйте или правда. Чуть никому не нужные мифы собрала.

Далее текст на языке оригинала

От читаю в експертки: "додавайте в ранковий салат капусту кейл, в ній ДУУЖЕ багато білка". Я перепрошую. Якщо не закладено в знання автора, гугл англійською та зазирайте хоча б в usda, штати не полінувались вивести в таблиці всі відомі продукти. 2,5-2,7 г на 100 г. І то, 100 г кейлу - це розмір 1/3 відра, не знаю хто зʼїсть як додаток до сніданку.

"Кефірчик на ніч для кальцію та корисних бактерій". В молочних продуктів, сирів є дві сторони. Так, легкий білок, так, можна знайти якісні молочні продукти не оброблені і без цукру й так, є бактерії. Пийте, рекомендуйте, просто щоб правила порушувати їх треба знати. Знати зворотний бік. Коли до тіла та стану є питання. Безлактозне - не вихід, максимум менше здуття та газоутворення. В тих в кого є проблеми з цукром, інсуліном, автоімунне, гіперандрогени та спкя, будь-які дерматити, набряки, надлишкова вага - краще виключити чи обмежити. Це запальна група продуктів з високим інсуліновим індексом.

Банан, картоплю, виноград, навіть чипси іноді - можна!

Запивати їжу можна.

ГМО - не страшно.

Шлаків не існує. Боже яке кумедне слово. Що ви в нього хотіли навантажити, якісь погані речовини, що накопичуються в тілі? В не занедбаному тілі все працює злагоджено, сміття вивозиться регулярно)

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Чарівну пігулку хочеться, але немає. Подивіться на себе, на стан тіла, що воно та як вам сигналізує. Подивіться що плаває у вас в крові через чекап. Тоді буде зрозуміла стратегія.

61,54% року минуло)

Цінувати ще встигнемо:

1 - час

2 - здоров’я

3 - спокійний розсуд та розум

4 - повільні ранки

5 - можливість захоплюватись, закохуватись, надихатись

6 - домівки, сповнені любов’ю