Лучшие домашние процедуры, полезные для волос

Здоровье ваших волос в ваших руках.

Сегодня поговорим не о салонных или клинических процедурах, а о домашнем уходе. О том, что каждый из вас может самостоятельно сделать для укрепления волос и улучшения состояния кожи головы.

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Пілінг шкіри голови

Як позбутися ороговілих клітин, очистити пори та дозволити шкірі голови вільно дихати? Правильно, пілінг! За допомогою скрабів можна відрегулювати виділення шкірного сала та мінімізувати ризик появи лупи.

Натуральні олії

Кокосова, арганова, олія чайного дерева та інші натуральні олії здатні якісно зволожувати шкіру голови та підживлювати її структуру. Використовувати їх можна в кілька способів:

▪️ або як маску перед миттям волосся

▪️ або в якості засобу для кінчиків

Другий варіант використання допоможе запобігти посіченим кінчикам та надмірній ламкості.

Масаж шкіри голови

Масаж — взагалі універсальна процедура. Якщо не лінитись та регулярно масажувати шкіру голови, можна:

покращити кровообіг

розслабити м’язи

прискорити ріст волосся

Масаж шкіри голови варто об’єднувати з використанням натуральних олій. Поживні речовини, доставлені в такий спосіб, засвоюються набагато краще.

Зволожуючі маски

Для того, щоб волосся було блискучим та еластичним, воно повинно бути в достатній мірі зволоженим. Бо перше неможливе без другого. З цим допоможе регулярне використання масок. Засоби, які мають у складі компоненти для інтенсивного зволоження, здатні захистити волосся від пересушування.