Какой чай самый полезный

Чай – один из самых потребляемых напитков во всем мире. Но это не только чёрный или зеленый чай. Выберите тот, который придется вам по вкусу!

В зеленом чае есть флавоноиды, которые полезны организму. Они оказывают антиоксидантное и противовоспалительное действие, улучшают состояние эндотелия сосудов, уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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Користь трав’яного чаю визначається набором натуральних речовин, які входять до його складу і можуть допомогти в певних станах.

Ромашковий чай розслабляє і допомагає заснути.

М’ятний чай може бути корисний при здутті (метеоризмі), використовується для зняття спазмів в животі, покращує травлення. Крім того чай з м’ятою або з мелісою (лимонна м’ята – народна назва) розслабляє і заспокоює.

Чай з імбиром тонізує, знімає шлункові спазми і покращує моторику шлунково-кишкового тракту. Сам корінь імбиру перевірений народний засіб від застуди. Зменшує набряклість, а іноді і відчуття голоду.

Чай з шипшини містить аскорбінову кислоту. Тільки краще з нього робити настій. Гаряча вода руйнує вітамін С, який необхідний для підтримки імунітету.

Каркаде має жарознижувальну і спазмолітичну дію.

Важливо, щоб інгредієнти таких напоїв були натуральними. А говорити про користь чаю з трав можна, тільки знаючи його склад. Крім того важливо ознайомитися з показаннями і протипоказання до застосування трав’яних чаїв.

Не рекомендується пити дуже гарячі напої. Це може бути шкідливо для слизової не тільки ротової порожнини, але й шлунку. Ідеальна температура - не більше 60 градусів.

Для організму дуже важливо протягом дня отримувати достатню кількість рідини, частиною якої, крім простої води, можуть бути різноманітні корисні і смачні чаї. Тільки такий чай, краще вживати без цукру та меду, особливо, коли пити його між прийомами їжі. Трав’яні чаї чергуйте протягом тижня.

У кожному з чаїв можна знайти багато хороших властивостей, так що вибирайте і пийте на здоров’я!