Какие орехи лучше всего использовать в выпечке и как их правильно приготовить

Друзья, один из частых вопросов – какие орехи использовать для выпечки и как их правильно подготовить. Обсудим?

Орехи придают выпечке особый аромат и вкус. Их можно добавлять в тесто, посыпать выпечку, использовать как начинку, делать пасту, добавлять ее в крем, мусс.

Аромат и вкус выпечке придают обжаренные орехи. Поэтому перед использованием их нужно обжарить в духовке при 170С в течение 10-15 минут.

Для начинки орехи саблируют – готовят в сахарном сиропе, превращая его в карамель, а после измельчают в пасту, называется - "паста пралине".

Какие орехи подходят для выпечки

• Грецкий орех – чаще используют дробленый, сочетается с любым тестом, кремами, сухофруктами, используют в начинках, как посыпку, декор.

Единственный минус - орех немного горчит. Чтобы избавиться от горечи, орех нужно залить водой на ночь, затем промыть и обжарить.

• Миндаль - используют целиком или измельчив, добавляют в тесто, готовят из него муку, используют как посыпку, делают пасты и наполнители для десертов.

• Арахис – это боб, но для многих – орех. Сочетается с любыми десертами и выпечкой.

• Фисташка – используется в десертах и восточных сладостях, как украшение. Особенно ценится иранская "изумрудная фисташка".

• Кешью – популярен как основа для веганского чизкейка.

• Фундук – используют целый или крупно рубленый, добавляют в тесто, конфеты, мюсли, шоколад. Измельченный фундук добавляют в меренгу.

• Пекан – похож на грецкий, но более нежный и сладкий. Хорошо работает в выпечке (брауни, бисквитах, хлебе), используется для декора.

• Бразильский орех – имеет богатый и мягкий вкус, отлично подходит для выпечки, сочетается с шоколадом.

• Макадамия – называют орехом для особого случая, так как он дорогой. Схож с фундуком, но более утонченный и маслянистый.

Сочетают с белым шоколадом, кокосом, используют для конфет и десертов.