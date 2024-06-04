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Как влияет на ребенка властная мать

Екатерина ШереметьеваЕкатерина Шереметьева

Как влияет на ребенка властная мать
Как влияет на ребенка властная мать

Властная мать, вменяет чувство Вины ребёнку и долга перед ней.

Чувство вины – один из мощнейших инструментов по манипулированию другими людьми, а ребенок и вовсе не может совладать с ощущением, что он своими поступками ранит мать.

Весь период взросления ребёнка Властная мать транслирует: "Я люблю тебя, пока ты служишь продолжением меня самого и моих желаний, а если нет — не стану тебя любить". Это происходит с помощью всевозможных манипуляций, которые включаются, как только ребёнок ведёт себя не по сценарию задуманному мамой. Начинает говорить НЕТ, высказывает своё мнение, а самое печальное-это как только ребёнок начинает сепарироваться от матери. И она бросает все силы на то, чтобы привязать его к себе эмоционально благодаря взращивание в нем чувства вины. Она живет ради ребёнка и это ему говорит постоянно: "Я положила на тебя свою жизнь, теперь на тал твой черёд отплатить той же монетой".

Вырастая такой ребёнок будет иметь проблемы в отношениях. Он будет копировать свою мать. Будет манипулировать другим с помощью гнева, чувства вины, лишением любви и внимания. Это модель краткосрочных, удушающих отношений, ведь люди устают от такого отношения и разрывают связь.

Созависимые отношения. Властная мать не дает своему ребенку прочных границ и умения брать ответсвенность за свою жизнь и говорить НЕТ. Это перерастает в проблему неправильного распределения ответственности во взрослых отношениях. Человек привык брать на себя ответственность за поступки и состояния другого, и попадает в так называемый треугольник Карпмана: жертва-спасатель-преследователь.

Такие дети вырастают без навыка строить близкие и длительные отношения. Им сложно самоорганизовываться. Им сложно принимать решения и брать за них ответсвенность, поскольку за них все решали в детстве. 

Источник:facebook.com

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