Как вдохновить мужчину: действенные советы

Тезис о том, что женщина — это муза для мужчины, весьма спорный. Безусловно, вдохновить кого-то делать что-то можно, это действительно работает. Но не без нюансов, которые обязательно стоит учитывать, чтобы не разочароваться в себе и в своем партнере.

В нашей статье мы сначала дадим советы, как вдохновлять своего мужчину, а потом расскажем, почему иногда такая мотивация не просто не помогает, а даже вредит.

12 советов, как вдохновить мужчину

Союз двух людей предполагает взаимную поддержку, поэтому, если вы чувствуете, что ваш мужчина приуныл, стал пассивен, разуверился в своих силах, не отстраняйтесь. Возможно, именно ваши правильные действия наполнят его решительностью и вернут веру в себя.

Будьте благодарны. Если на первоначальном этапе отношений пара искренне благодарит друг друга даже за мелочи, что спустя 10-15-20 лет супружеской жизни желание сказать "спасибо" куда-то улетучивается. Не позволяйте воспринимать старания друг друга как должное. Верьте в своего мужчину. И речь не о пафосных комплиментах или завышенных ожиданиях. От вас требуется лишь вера в то, что он сможет, он сделает, он победит любые обстоятельства, чтобы достичь поставленных целей. Уважайте его откровенность, уязвимость и эмоциональность. Если муж привык скрывать свои эмоции, это не значит, что у него их нет. Любой человек может "расклеиться", впасть в апатию — это совершенно нормально. Если же любимый открыл вам свою душу и рассказал, что именно его тревожит — примите его право на любую из эмоций и выразите понимание. Привнесите красоту в ваш маленький мир. Как бы банально это ни звучало, но именно женщина отвечает за созидание и эстетику в семье. В меру своих сил наполняйте окружающее пространство красивыми и душевными вещами, создавайте и храните милые традиции, старайтесь сохранить внешнюю привлекательность и красоту речи, души, поступков. Приветствуйте, а не осуждайте ваши различия. Не бывает двух одинаковых людей. Даже если ваши с мужем взгляды на жизнь в целом схожи, всегда найдутся отличия, которые могут возмущать или огорчать. Научитесь принимать их как факт и даже радоваться, ведь всегда интереснее взаимодействовать с уникальным человеком, а не со своей копией. Осознайте его ценность. У каждого и вас есть своя миссия, своя роль в отношениях. Только в союзе вы стали теми, кем вы есть сегодня, и ваша задача — транслировать ценность супруга, а не преуменьшать ее. Вызывайте желание заботиться о вас, а не спасать. Важно понимать отличие: ранимая девушка вдохновляет мужчину ее защищать, опекать. А те, кто привык жаловаться, предсказуемо вызывают лишь жалость. Избегайте нытья и постоянных драм. Через некоторое время мужчина привыкнет к ним и перестанет реагировать на очередной "спектакль". Не устраивайте соревнования. Настоящие мужчины готовы мериться силами с себе подобными, но никак не с женщинами. Ведь это убивает близость. Любимые люди не должны быть конкурентами друг для друга. Поддерживайте его желание делать вас счастливой. Даже в форме маленьких приятных жестов. Иногда его действия могут не попадать в точку, но на этом не стоит акцентировать внимание. Замечайте усилия, которые он прилагает, чтобы вас порадовать. Делайте комплименты, показывайте свою заинтересованность. Дайте мужу возможность почувствовать себя героем. Идите навстречу мужчине, но не гонитесь за ним. Когда нужно, включайте его инстинкт охотника. Таким образом вы не только будете поддерживать к себе интерес, но и зарядите энергией на решение сложных жизненных задач. Не критикуйте за ошибки. Спокойно и мягко подскажите, как сделать лучше. Кстати, эта тактика — ответ на вопрос о том, как вдохновлять мужчину на подарки. Просто не ругайте его за очередной несуразный выбор презента, а намекните, чего бы вам действительно хотелось. Расскажите о своих приоритетах, мечтах и планах. Чем четче мужчина представит цель, тем реальнее будет ее достижение.

Мужские и женские дела

Современные женщины достаточно эмансипированы и феминизированы, чтобы банальщина вроде "передвинуть шкаф" вызывала желание закатить глаза. Проблемы нанять "мужа на час" и без лишней тягомотины переделать всю тяжелую работу в доме уже не существует.

Но если люди живут в браке, то какие-то обязанности по дому у мужа есть. И задача жены — не заходить на его территорию. В этом есть как практический, так и метафизический смысл. Во-первых, делать дела за себя и "за того парня" как-то несправедливо и утомительно. Даже если он медлит, делает неидеально и вообще жена может лучше. Во-вторых, мужчине демонстрируют, что его участие и помощь — лишь формальность, без него жена отлично справляется.

Если речь о самостоятельности, как о черте характера, то это очень даже отлично. Но вот в бытовых делах инициативность с заходом на чужую территорию — это отчетливый намек мужу, что он лишний. А еще такая надрывная самостоятельность женщины взращивает в мужчине инфантилизм. Словно возвращает в детство, когда всё решала мамочка. Пресловутое возлежание на диване, когда жена тащит из магазина необъятные сумки, именно оттуда.

Два подхода к мотивации

Но возникает вопрос: если не пытаться делать всё самой, то какими поступками или же фразами вдохновить мужчину делать всё быстро и качественно?

Есть два подхода:

неженственный — упрекать, критиковать, закатывать скандалы и обвинять мужчину в пассивности, если он о чем-то забыл или не выполнил просьбу жены;

женственный — озвучить просьбу и оставить мужа в покое. Если реакции нет, мягко напомнить.

Второй подход более экологичен, он создает у мужа ощущение, что в нем нуждаются, без него не могут. Это вызывает желание опекать и баловать женщину, а не перекладывать на ее плечи дополнительные обязанности. Как говорится, чем более мы женственны, тем более они мужественны.

В книге "НЛП: Муза для любимого" Павел Колесов писал: "Очень часто женщины забывают о главной цели отношений. И рано или поздно начинаются ненужные сложности в виде слез, скандалов, ревности, истерик и всего остального. Повторяйте себе "С ним мне лучше, чем одной" каждый раз, когда вам захочется учить, "лечить", критиковать вашего мужчину...".

Стоит ли вообще кого-то вдохновлять?

Знаете ли вы о Законе Йеркса-Додсона, в котором говорится, что для сложной деятельности высокая мотивация не просто бесполезна, но и вредна? То есть если мужчина поставил себе цель, которую нелегко достичь, то концентрация усилий, мыслей и эмоций будет лишь отдалять его от реализации. И именно за такую концентрацию чаще всего отвечает женщина.

Давайте рассмотрим пример. На семейном совете супруги решили эмигрировать в другую страну. На эту затею нужна определенная сумма. И вот жена думает, как вдохновить мужчину зарабатывать больше, чтобы побыстрее переехать. Что в этом может быть плохого:

четкий алгоритм действий по увеличению дохода подменяется какими-то расплывчатыми рассуждениями про горящие глаза, мечты и пр., а мужчины не мыслят такими категориями;

вместо помощи в заработке денег, женщина концентрируется на муже, как единственном источнике финансирования их плана;

играя роль главного мотиватора, женщина взваливает на себя ответственность без гарантии результата. В то же время мужчина, как добытчик, своей доли ответственности лишается;

если мотивация не сработала, то супруги, вместо поиска объективных причин, переходят к взаимным обвинениям. Жена винит мужа в пассивности, а тот считает, что его просто не вдохновили как следует;

эмоциональное напряжение приводит к завышенным ожиданиям, а те, в свою очередь, к разочарованию, претензиям и ссорам. Жить в атмосфере нервозности и параллельно чего-то достигать крайне сложно.

И еще. Нельзя вдохновить мужа на то, чего он не хочет или как минимум не умеет делать. Для любого серьезного начинания нужен инструментарий — опыт, знания, навыки. Внутренней и внешней мотивации недостаточно. И если в контексте нашего примера способностей мужа не хватает, чтобы заработать на эмиграцию, то одним лишь вдохновением ничего не добиться.

Роль женщины в мотивации мужа на достижение поставленных целей в целом сводится к созданию благоприятной среды — бытовой, эмоциональной (психологической). Но не стоит забывать, что поддерживать и питать эту среду должны оба партнера. Если муж закрыт от попыток жены его на что-то вдохновить, то лучше остановиться и еще раз проанализировать цель — насколько она реальна и желанна для обоих супругов.