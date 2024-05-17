Как увлечь детей искусством

Искусство может быть активом для ваших детей. И не только в плане получения перспективной работы. Это хорошие возможности для самовыражения. У ребёнка, увлеченного музыкой, танцами или пением — лучше развита речь, моторика, навыки принятия решений и кругозор.

Но как говорить с детьми об искусстве, как увлечь им с раннего возраста? В этом материале мы собрали несколько советов.

Искусство и развитие ребёнка

Важно отличать понятие "талант" от "творчества" — ребёнку необязательно создавать шедевр, чтобы получить значимый художественный опыт. В искусстве для детей наибольшую ценность имеет процесс создания — исследования, открытия и эксперименты. Благодаря самовыражению и творчеству, навыки ребёнка будут развиваться естественным образом.

Не забывайте, что в творчестве бывают различные направления, каждое из которых помогает оттачивать определенный талант. Вот что может помочь раскрыть каждое из них:

Музыка развивает интеллектуальные, слуховые, сенсорные, речевые способности и моторику. Она помогает наладить отношения с другими детьми и расслабляться.

Литература отвечает за когнитивные навыки, такие как память, воображение.

Живопись развивает мелкую моторику. Повышает самооценку, учит выражать свои чувства и эмоции.

Усвоить такие важные ценности, как уважение и терпимость, можно с помощью театра. Он позволяет детям поставить себя на место персонажей, прожить их опыт.

Танец — это движение и физическое самовыражение. Он положительно влияет на физическое развитие, социальные и творческие способности, также полезен для эмоционального интеллекта.

Как увлечь ребёнка искусством

Начать знакомство с миром искусства лучше с посещения театра, выставки, концерта. Это даст возможность ребёнку составить своё впечатление, которое позже вы сможете вместе обсудить. Если хотите, чтобы сын или дочка увлеклись искусством, обращайте внимание на то, как вы подаёте им информацию о нём.

Как говорить с детьми об искусстве? Обсуждая впечатления, говорите простыми словами, не перегружайте ребёнка информацией.

Ваша задача сейчас — заинтересовать, а не подготовить к экзамену.

Посетите художественные классы, студию керамики, детские музеи, театры, залы для декоративного искусства или танцев, в которых есть дополнительное пространство и оборудование для работы. Это позволит ребёнку познакомиться с увлечёнными людьми.

Далее, вам нужно дать ребёнку возможность пробовать разные варианты самовыражения. К этому процессу приучайте постепенно и без давления. Возьмите на заметку эти способы, чтобы помочь детям полюбить искусство.

Говорите увлечённо, но просто

Найдите на полках библиотеки книжки с картинками об искусстве, прочтите их вместе. Учтите, что литература должна соответствовать возрасту, в противном случае ребёнку будет скучно.

После посещения музея, галереи или театра объясните ребёнку простыми словами, что вы чувствуете, когда смотрите на картину или слушаете музыку, поинтересуйтесь его мнением, но не критикуйте его видение, не превращайте ваш разговор в академическую лекцию. Расскажите интересную историю из жизни актёра, музыканта или певца. Она должна быть простой и понятной.

Поощряйте эксперименты

Про искусство нужно рассказывать детям с раннего возраста. Знакомьте их с работами в разных жанрах, но давайте им возможность воплощать свои идеи. Если вы заметили, что ребёнок движется в такт музыке или подпевает, устройте концерт дома. Запишите сына или дочку на танцы или в драматический кружок.

При этом учитывайте, что талантливые дети часто неохотно реагируют на указания, предпочитая следовать собственной музе, а не "работать" над заданным проектом. Позвольте им это. Ваша задача — предложить различные материалы, позволить выбирать самим.

Иногда лучший способ совместить искусство и развитие ребёнка — это дать возможность исследовать, изучать и экспериментировать.

Встраивайте творческие проекты в повседневную жизнь

Если вы недавно сходили в театр или на выставку, ваш ребёнок скорее всего захочет повторить сцену из спектакля или картину. Не препятствуйте этому, встраивайте такие проявления искусства в повседневную жизнь.

Обустройте для творчества свободное пространство. Принесите мел или колонку для музыки на игровую площадку, чтобы ваш ребёнок мог рисовать или танцевать, когда устанет от качелей. Ищите предметы на пляже или в лесу, приносите их домой, чтобы сын или дочка могли сделать из них коллаж или скульптуру.

Проводите параллели — сравнивайте работу малыша с тем, что вы видели в театре или в галерее.

Найдите вместе отличия и схожести, обсудите, но не критикуйте. Это поможет ребёнку перевести понятие "искусство" из теоретического и, следовательно, непонятного, чуждого — в практическое, то есть понятное русло.

Не становитесь искусствоведом

Если вы хотите, чтобы ребёнок полюбил большое искусство, дайте ему установку: творчество возникает тогда, когда дела идут не по плану. Приведите в пример из жизни известных поэтов, художников или артистов балета. Заверяйте в том, что иногда делать что-то "неправильно" — нормально.

Дети бывают самокритичными, сдержанными в своей работе, они могут бояться потерпеть неудачу. Не критикуйте художественные работы, выступления или актёрскую игру ребёнка. Пусть знает, что может свободно пробовать разные вещи, не испытывая давления с вашей стороны.

Прививайте большое искусство детям с раннего возраста. Оно помогает развить креативность, способность решать проблемы, расширяет кругозор. Изучая искусство, ребёнок учится понимать и принимать себя, окружающих людей и свой внутренний мир.