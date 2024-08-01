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Как похудеть летом, не сидя ни на какой диете

Ольга ФоминаОльга Фомина

Как похудеть летом, не сидя ни на какой диете
Как похудеть летом, не сидя ни на какой диете

Почему летом большинство худеет без особых усилий? Да потому что летом в жару аппетит слабый, жажда вынуждает пить больше простой воды, да и рацион насыщается продуктами богатыми клетчаткой. Плюс, конечно, жизнь становится активной: хочется гулять, купаться, кататься на велосипеде, больше времени быть в движении на свежем воздухе.

Однако сегодня поговорим о питании. Как сделать летний рацион здоровым и располагающим к избавлению от лишних килограммов.

Основные постулаты любой диеты – убрать сладкое, мучное, жареное, копченое, соленое и другую тяжелую пищу. Летом как раз сделать это легко. Тяжести в организме не хочется, а сладости можно спокойно заменять фруктами и ягодами. Также всеми любимая клетчатка, выметающая ненужные скопления шлаков, что позволяет быстрее худеть, в избытке присутствует в летних продуктах с грядки. Еще останется заменить вредные напитки чистой водой комнатной температуры и считайте дело сделано. Лишние килограммы начнут растворяться словно масло на солнышке.

В теории звучит гладко, давайте разберем на практике.

Итак, летний завтрак всем без исключения рекомендую заменить зеленым коктейлем. О пользе хлорофилла и в целом зелени, которая в измельченном виде усваивается эффективнее писала уже не раз. Поэтому подкину лишь мои любимые рецепты этого солнечного напитка.

  • Классический: банан, горсть любых ягод по сезону и пучок шпината.
  • Овощной: огурец, перец болгарский, пучок салата.
  • Бахчевой: 300-500 гр мякоти дыни, пучок укропа.

Количество воды добавляйте исходя из собственных вкусовых предпочтений: от 0,5 до 1,5 стакана на порцию. Тщательно перемешивайте ингредиенты в стационарном блендере, чтобы не оставалось комочков.

Как показала практика, даже если кроме завтрака остальной рацион останется прежним, зеленые коктейли уже сами по себе придадут стройности и свежести внешнему виду. Только пить их нужно регулярно, каждое утро хотя бы в течение одного месяца.

Ну а если готовы меняться сильнее, идем дальше.

На обед, который как правило у большинства проходит в стенах офиса рекомендую оставить любую белковую пищу: приготовленные на пару или запеченные мясо, птицу, рыбу, бобовые, но только кушать без традиционного гарнира. Лучше с салатом из свежей зелени и овощей. Либо, наоборот, оставлять один гарнир с тем же салатом. Чередуйте.

Ну и ужин, который все диетологи мира рекомендуют "отдать врагу" сделайте максимально легким. Овощи на пару, тот же салат из зелени – максимум пользы и комфорта для готовящегося к отдыху ЖКТ.

Перекусы в первой половине дня – ягоды и фрукты, во второй – горсть орешков или семечек, лучше замоченных.

Вот и весь летний рацион. Легко, просто, здорово! Наслаждайтесь вкусом и свежестью продуктов, и при этом худейте!

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