Как Луна влияет на сон

Лунные циклы могут нарушать сон, особенно разрушительной является фаза полнолуния.

Многие научные исследования отмечают, что во время полнолуния, людям требуется больше времени на то, чтобы заснуть, а продолжительность и качество сна снижаются.

В самом, пожалуй, масштабном исследовании на эту тему ученые проанализировали режим сна у 464 американских студентов. Независимо от места проживания и количества искусственного освещения, все группы засыпали позже и спали меньше времени в течение недели, предшествующей полнолунию

Почему же Луна может влиять на сон?

Существует мнение, что на сон может влиять гравитация Луны

Идея основана на том, что человеческое тело состоит в основном из воды, а лунная гравитация оказывает заметное влияние на океанские приливы и отливы.

С другой стороны, стоит отметить, что гравитационное притяжение Луны необычайно мало для человека и почти одинаково в полнолуние и новолуние. Поэтому любые изменения сна, вряд ли могут быть вызваны только изменениями гравитации.