Как бросить курить: опыт Барака Обамы, Дженнифер Энистон и других звезд

Курение, к сожалению, остается распространенной привычкой среди украинцев. По информации Центра общественного здоровья, 27% населения Украины старше 18 лет являются курильщиками. Более того, количество потребителей табачных изделий имеет тенденцию к росту.

Далее текст на языке оригинала

Ми наразі не будемо обговорювати причини, чому люди починають курити, або повертаються до цієї згубної звички після успішної спроби її позбутися. Такі причини звісно існують, але аргументи проти куріння мають набагато більшу потужність.

Навряд чи лишається багато курців, які не знають, що залежність від нікотину може спричинити ряд захворювань, включаючи рак, хвороби серця, інсульт, діабет, туберкульоз і хронічне обструктивне захворювання легень. В Україні куріння забирає в середньому 130 000 життів на рік. Воно підвищує ризик інсульту, стенокардії та інфаркту міокарда і приблизно в 5 разів — раптової смерті.

Навіть з урахуванням цих ризиків, кинути курити може бути надзвичайно складно для більшості курців. Не винятком є й знаменитості. Але серед них багато тих, які успішно подолали бар’єри та зуміли позбавитися залежності від тютюну.

КІТ РІЧАРДС. Наприкінці 2019 року зірковий гітарист з The Rolling Stones нарешті відмовився від сигарет та зізнався, що це було важче, ніж відмовитися від героїну. Він впорався з залежністю, щодня знижуючи кількість викурених цигарок. І хоч його минуле пов’язане з алкоголем і наркотиками, сьогодні єдині слабкості 80-річного Річардса — рок-н-рол і келих піно гріджіо.

ПРИНЦ ГАРРІ. Герцог Сассекський почав курити в підлітковому віці й робив це, навіть коли у 2016 році королівські оселі, включаючи Букінгемський палац, були оголошені зонами, вільними від куріння. Гаррі кинув курити завдяки позитивному впливу дружини Меган Маркл, яка займається йогою та є прихильницею здорового способу життя. Щоб покращити власну дієту, схуднути та відмовитися від цигарок він працював з королівським радником з нутриціології.

БАРАК ОБАМА. Колишній президент, який курив з підліткового віку, намагався кинути під час своєї виборчої кампанії 2008 року та в перші роки президентства. Однак успішно подолати залежність йому вдалося лише у 2011 році. Тоді він жартував, що зробив це, бо боявся своєї дружини. Адже Мішель Обама у Білому домі працювала над просуванням здорового способу життя. Аби вгамувати тягу до куріння, Барак Обама використовував нікотинову жуйку.

ДЖОН ГЕММ. Актор, який отримав премію "Еммі" за роль розпусника, випивохи та завзятого курця Дона Дрейпера в серіалі "Божевільні", кинув курити у 24 роки. Він зазначав, що, хоч це на екранах і виглядає гламурно, прокинутися й смердіти попільничкою насправді не є приємним. Хоча його роль вимагала від персонажа курити протягом усіх семи сезонів "Божевільних", Гемм та інші актори на знімальному майданчику вибирали не тютюнові, а трав’яні сигарети.

ДЖЕННІФЕР АНІСТОН. Зірка серіалів "Друзі" та "Ранкове шоу" багато років була завзятою курчинею, і кинула лише у 2012 році. За її словами, позбутися залежності від сигарет і кофеїну допомогли регулярні заняття йогою.

ПОЛ РАДД. Актор, відомий ролями в телесеріалі "Друзі" та фільмах "Сорокалітній незайманий", "Людина-мураха" і "Месники: Завершення", зміг кинути курити за допомогою гіпнотерапії. Йому допоміг метод американського гіпнотерапевта Керрі Гейнора. Він спрацював і для багатьох інших американських зірок, як Гізер Локлір, Аарон Еггарт, Мартін Шин та інших.

ЖИЗЕЛЬ БЮНДХЕН. Починаючи свою кар'єру, бразильська супермодель Жизель Бюндхен викурювала по пачці сигарет на день, випивала пляшку вина на ніч та багато чашок кави упродовж доби, щоб підтримувати свою працездатність. Але у 2003 році вона вирішила обрати здорове життя. Зайнялася йогою, медитацією та бігом, усе це допомогло їй побороти бажання курити.

КРІСТІ ТАРЛІНГТОН. Супермодель почала курити в підлітковому віці, не думаючи, що куріння викликає звикання. У 18 років вона зрозуміла, що ця звичка негативно впливає на її здоров’я: дівчині стало важко підійматися сходами, вона відчувала себе розбитою. Терлінгтон здійснила кілька спроб кинути курити. Врешті це їй вдалося, бо набридло не виконувати обіцянку самій собі.

КЕЛЛІ РІПА. Актриса кинула курити, коли була вагітною, однак знову призвичаїлася до нікотину під час зйомок ситкому "Надія і віра". Вона зрозуміла, що хоче бути з дітьми у гарному самопочутті, бачити, як вони дорослішають, тому найняла тренера та почала активно займатися спортом. Також Келлі протягом трьох тижнів приймала антидепресант бупропіон, щоб легше позбавитися залежності.

ЕНТОНІ ХОПКІНС. Через роки після того, як лауреат премії "Оскар" офіційно кинув палити, він усе ще час від часу відчував тягу до сигарети чи сигари. Щоб позбутися цього, Хопкінс звернувся до книги Аллена Карра "Легкий спосіб кинути курити", яка йому допомогла. Гопкінс зізнався, що метод Карра, який базується на вірі в те, що цикл страху заважає людям успішно кинути курити, є не тільки легким, але й неймовірно приємним.