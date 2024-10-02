Как бороться с плохими привычками детей

Цицерон писал, что "привычка — это вторая натура". Но вряд ли родителям приятно осознавать, что плохие привычки могут стать частью личности их детей. С этим нужно что-то делать.

Для начала — понять, как формируются полезные и вредные привычки и какое они имеют значение для детей. Постараемся разобраться в этом.

Причины плохих привычек

Появление нежелательных привычек у детей сопряжено с недостатком внимания со стороны взрослых. Если мама с папой активно участвуют в жизни ребенка, помогают ему, приобщают к семейным занятиям, то времени на всякие непотребства у него не останется.

Деструктивное поведение — это попытка заявить о себе. Привлечь внимание хоть так, если не получается добыть его другими способами.

Также причиной вредных привычек могут стать психические и физические проблемы, скука, нервные потрясения, недостаток воспитания, плохой пример.

Негативное влияние компании сверстников — тоже частая причина появления плохих привычек. Особенно если у ребенка низкая самооценка на фоне высокой потребности в общении, поиске авторитетов.

Привычка или нежелательное поведение?

Родителям стоит определить, что есть привычка, а что — плохое поведение или нежелательные поступки. Если вы единожды (или 2-3 раза) заметили за ребенком определенные действия, еще не факт, что они перерастут в привычку. О ней можно говорить, если эпизоды повторяются регулярно, учащаются.

Например, если ребенок несколько раз погрыз ногти, рано говорить о вредной привычке. Возможно, вашего замечания с объяснением, почему это негигиенично, будет достаточно, чтобы он прекратил это делать. Но если после такого разговора обгрызание ногтевой пластины продолжается и носит систематический характер, привычка сформировалась.

Также отметьте, в каких ситуациях она обостряется, а когда отступает — ребенок забывает о ней. Это поможет вам выявить провоцирующий фактор и устранить его.

Виды вредных привычек детей

Самые частые плохие привычки у детей и подростков:

Грызут ногти, ручки, кусают или сосут палец, жуют части одежды или другие предметы. Все эти действия — признаки беспокойства. Проводя свой привычный ритуал, ребенок немного успокаивается, отвлекается. Распространенность привычки впечатляет: около 40% детей и подростков. С годами это показатель снижается. Во взрослом возрасте грызут ногти и карандаши не более 15% людей. Ябедничают. Эти вредные привычки встречаются у детей младшего школьного возраста. Они пока не разбираются, плохо или хорошо поступает другой человек. Но интуитивно чувствуют, что в его поступке есть что-то необычное или неправильное. И сообщают об этом взрослым. Любят фастфуд и вредную еду. Привитие правильных пищевых привычек детям — одна из главных задач родителей. Поэтому не стоит сокрушаться, отмечая, что ребенок отказывается есть кашу, а просит жареную картошку. Это результат ошибок воспитания. Грубиянство, драки, агрессия. Такие действия могут быть свидетельством как психических, так и поведенческих нарушений, а также задержки развития и пр. Однако не стоит отбрасывать и фактор привычки. Если абсолютно здоровой (нормотипичный) ребенок дерется, возможно, он просто не умеет по-другому решать конфликты. Курение, алкоголь, наркотики. Эти вредные привычки характерны для подростков. Несмотря на запрет свободной продажи алкогольных напитков и табака, а также на полный запрет даже легких наркотиков, ситуация с употреблением этих веществ в нашей стране катастрофическая. Информирование подростков о вреде таких привычек для здоровья приносит кратковременный и очень слабый эффект.

Борьба с вредными привычками у детей

Любое лечение начинается с постановки диагноза. В случае с плохими привычками — это определение их причины. Нужно понять, "откуда ноги растут", чтобы скорректировать свои действия, сделать их более эффективными.

После определения причины и провоцирующих факторов нужно предпринять следующие действия:

ознакомить ребенка с вредом, который приносит его плохая привычка. Поищите тематические видео, поговорите с врачом или психологом, учителем или другим компетентным человеком, который в курсе вопроса. Информация о вреде должна быть подана ненавязчиво, без давления;

сформировать осознанный подход к своему здоровью, если речь идет об алкоголе, курении и пр. Рассказать и продемонстрировать, что наслаждаться жизнью и иметь друзей можно и без всего этого;

найти авторитетов для ребенка не из числа близкого окружения — это может быть тренер в спортивной секции, старший друг. Нужно, чтобы он вызывал доверие и был достаточно убедителен в разговоре на тему детских вредных привычек;

обеспечить ребенку положительные эмоции, чтобы переключить его внимание на что-то хорошее, продуктивное. К примеру, записаться на какое-то интересное обучение, съездить в детский лагерь, заняться благотворительностью или податься в волонтеры;

не ругать, не унижать, не запугивать. Не лишать поддержки и понимания со своей стороны. Всегда нужно помнить, что худшая позиция в борьбе с вредными привычками — противопоставлять себя ребенку. Вы должны быть вместе, на одном берегу реки, а привычка — на другом;

демонстрировать понимание и принятие — забыть о фразах "если ты не перестанешь это делать, то...". Никаких манипуляций и пустых угроз;

поработать над самоконтролем. Убрать негативные модели поведения, которые ребенок мог перенять от своего окружения (в том числе и от родителей);

разобрать "на кирпичики" ситуацию, которая вызывает нервное напряжение у ребенка/подростка. Она в любом случае есть, потому что вредные привычки часто означают уход от чего-то неприятного, травмирующего;

пройти курс арт-терапии или песочной терапии. Эти методики подходят даже маленьким детям, но интересны всем возрастным категориям. Помогают взглянуть на проблему под другим углом, выразить свои тревоги;

на начальных этапах формирования вредной привычки имеет смысл наказать ребенка. Но щадящим образом: добавить домашних обязанностей, ограничить гаджеты/сладости. Мера эффективна только тогда, когда плохая привычка не является следствием стресса.

Особенности формирования полезных привычек

Один из самых действенных методов профилактики вредных привычек у подростков и детей младшего возраста — замещение нежелательных действий желательными. Фактически это приучение к здоровым/полезным занятиям. Как говорится, "избери лучшее, а привычка сделает его приятным и легким" (Пифагор).

Психологи считают, что жизненное пространство человека всегда будет чем-то заполнено. И если не хорошими привычками, то плохими.

К примеру, если подросток не будет заниматься спортом, то наверняка найдет себе другой способ времяпровождения. И это вполне может оказаться дурная компания, с алкоголем, сигаретами.

Особенность вредных привычек в том, что они возникают сами по себе — без усилий со стороны ребенка или его родителей. А вот полезные привычки вырабатываются с трудом. Этому нужно уделять время, деньги, тратить эмоциональные и физические силы. Но если заручиться упорством и терпением, можно добиться успеха. Тем более что детям гораздо проще менять свой жизненный уклад, чем взрослым. Они легко адаптируются к переменам.

И еще. Наверняка вы хотели бы иметь пару полезных привычек, вроде бега по утрам или закаливания холодной водой. Но одно дело начать приобщаться к ЗОЖу во взрослом возрасте, а другое — делать то, что вы делали долгие годы в родительской семье. И представьте, как будет легко вашим детям поддерживать свои полезные привычки, если вы привьёте их им прямо сейчас.

Тактика замещения: 7 советов

Итак, что вы можете сделать для профилактики вредных привычек у детей:

Подать личный пример. Показать, что полезные привычки — это круто, весело, здорово и здорОво. Не связывать желаемые действия с предстоящим дискомфортом. Например, не говорить ребенку, что отказаться от сигарет будет невероятно трудно. Но и врать про легкое избавление от табачной зависимости не стоит. Создать положительные ассоциации с новой хорошей привычкой. К примеру, если вы решили приобщить сына к плаванию, покажите фото пловцов: какая у них красивая и мужественная фигура. Объяснить, что привитие полезных привычек для детей — не родительская блажь, а обоснованное желание улучшить его жизнь, здоровье, интеллектуальные способности (зависит от вида деятельности). Объяснение должно быть на понятном языке, с учетом возраста ребенка и его восприятия. Внедрять изменения постепенно. При этом ограничиться одной хорошей привычкой. Когда она сформируется, перейти к другой. Разработать план действий и не отступать от него. Ваша последовательность — залог успеха. Не прекращать прилагать усилия по внедрению хороших привычек для детей, если натолкнулись на пассивность, протест. Лучше отложить эту задачу на неделю-месяц, найти другой подход или мотивацию. Но не отказываться от запланированного. Хвалить ребенка за приложенные усилия, не наказывать за слабый или нулевой результат. Возможно, нужно снизить требования. Например, не заставлять есть только полезные продукты. А вводить их в рацион постепенно, вытесняя таким образом пищевые вредности.

Если вы испытываете трудности с выбором и формированием полезных привычек для подростков или детей младшего возраста, обратитесь к психологу. Специалист изучит особенности психики и восприятия ребенка, поможет очертить круг его интересов, уровень мотивации. Это поможет вам действовать прицельно и быстрее добиться результата. Удачи!