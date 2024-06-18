Идеальная фигура: какая она?

Интересно, как за два года в Британии у меня изменился взгляд на тело. По ощущениям, это как побыть в клинике обновления после какой-то зависимости. У меня, конечно, как и у большинства девушек в Украине и Восточной Европе есть определенные стандарты в голове по поводу фигуры. Да, они менее радикальные чем у большинства но все равно есть и еще и профессия обязывает)

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Тут я побачила зовсім інший підхід , + 7 кг ( від наших візуальних орієнтирів) - це топ-фігура. В залі дівчата точно не заради схуднення. Думаю в них таких думок немає навіть в голові - орієнтир сила, здоров’я, мощ якась мабуть, самопочуття, акцент на ментальне здоров’я. Тобто фізичне без ментального не має сенсу.

Від вас я чую цікаве, що якби "ідеалом було" плюс 7, то я вже ідеальна і можна розслабитися.

ОТ ХОЧЕТЬСЯ ВЖЕ РОЗСЛАБИТИСЯ. Нажаль більшість, хоче важити в мріях меньше норми. А норма у нас вважається зайвою вагою. Люди сприймають тренування, як засіб схуднути, а це як сприймати смартфон - як найкращий молоток.

Окрім стресу щоденного і невгамовного, що скоріше наростає, а не пропадає від усіх подій і переживань українців, наче нам ще не вистачало стресувати через свою вагу???

При цьому цікаво, що напруження і знервованість змушують їсти більше і знову себе за це картати і стресувати ще більше.

Я не мрію про наш орієнтир + 7 кг, але +3-4 в орієнтирі було б доречно і розслабляюче для багатьох.

А зараз у мене питання до вас. Чи відчуваєте ви соціальний тиск на предмет того як ви маєте виглядати і скільки важити, а не почуватися? Як вам із цим?

P.s. Я вважаю, що фізична активність і здорове харчування невід’ємна частина здоров’я ментального і фізичного. Без цих пунктів життя стає складнішим в рази по багатьом причинам і точно не через те, що стає більше целюліту.