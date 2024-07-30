Эти фразы никогда не скажет мужчина, который вас любит

Распознавание подлинных чувств партнера - важное умение в отношениях. Иногда за маской любви может скрываться безразличие или даже манипуляция. Рассмотрим ключевые признаки, которые могут свидетельствовать об отсутствии искренних чувств со стороны мужчины. Об этом пишет УНИАН.

Отстраненность от ваших проблем

Если партнер постоянно уклоняется от участия в решении ваших проблем, это может указывать на нехватку эмоциональной вовлечённости. Фразы типа "Это не мои проблемы" сигнализируют об отсутствии желания поддерживать вас.

Угрозы разрывом отношений

Использование угрозы развода как аргумента в спорах – тревожный знак. Это может быть как манипуляцией, так и проявлением подлинного безразличия к продолжению отношений.

Постоянная критика

Сосредоточенность исключительно на ваших недостатках, постоянные замечания и критика даже мелочей могут свидетельствовать об отсутствии теплых чувств. Любящий человек обычно больше концентрируется на положительных качествах партнера.

Нехватка времени на вас

Если мужчина находит время на все, кроме вас, это может указывать на то, что вы не являетесь его приоритетом. Настоящая любовь подразумевает желание проводить время вместе.

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Обесценение ваших интересов

Регулярное высмеивание или игнорирование ваших увлечений, идей и мыслей – серьезный сигнал. Искренне любящий партнер пытается понять ваши интересы, даже если они ему не близки.

Напомним, ранее мы рассказывали, что делать, если отношения зашли в тупик.

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