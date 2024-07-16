Что такое психологическая защита и как она работает

Психологическая защита человека действует мгновенно и неосознанно. Это реакция на травмирующие события, действия и поступки, помогающая сохранить здоровое эмоциональное состояние. Какие существуют психологические защиты по Фрейду, как они работают — читайте далее в материале.

Психологическая защита: что это

Психологическая защита — это стратегия, которые неосознанно используется для защиты от беспокойства, возникающего из-за плохих мыслей, чувств, событий. Психологические защиты — это неосознанные процессы. Они направлены на сохранение душевного спокойствия. Человек крайне редко использует единственный — применяются различные механизмы психологической защиты. Они используются для того, чтобы уменьшить чувства тревоги или вины, которые возникают из-за того, что человек ощущает угрозу внутреннему "Я".

Действуют они на бессознательном уровне, отражают неприятные чувства, помогают чувствовать себя лучше. По своей сути они не являются плохими или хорошими, поскольку позволяют людям справляться с болезненными переживаниями, продуктивно направлять энергию.

Для понимания собственного поведения и реакций других людей, рекомендуется изучить, какие психологические защиты существуют, какое влияние оказывают на психику. Важно помнить, что сохранение психики — естественная и нормальная потребность каждого человека.

9 механизмов психологической защиты

Жизнь полна неожиданных или сложных ситуаций. Психологические защиты личности могут облегчить этот дискомфорт. Проявляются они, например, в пассивно-агрессивном поведении, когда двое друзей не могут противостоять конфликту.

Такие защиты иногда развиваются из-за незащищённости в детстве. Например, дети не знают, как справляться с трудными ситуациями или преодолевать их, что заставляет их ограждаться от проблем.

Некоторые виды психологической защиты считаются более "зрелыми". Это означает, что они более безопасны в использовании. Даже в долгосрочной перспективе они не нанесут особого вреда эмоциональному или психическому здоровью. Например, две такие стратегии — это сублимация и рационализация.

Зрелые типы психологической защиты помогут справиться с тревогой и стрессовыми ситуациями. Их можно рассматривать как разновидность самообмана.

Человек использует их, чтобы скрыть от себя эмоциональные реакции, с которыми не хочет взаимодействовать. Чаще это происходит на подсознательном уровне. Человек не знает, как отреагирует разум в такой ситуации, однако это не означает, что личность не способна их изменять.

Работа с психологом в этом случае направлена на то, чтобы помочь человеку определить, какие механизмы психологической защиты он использует, научиться решать проблемы с осознанной, а не бессознательной точки зрения.

Какие бывают виды психологической защиты согласно Зигмунду Фрейду, подробно рассмотрим далее в статье.

Вытеснение

Бессознательный защитный механизм, используемый для того, чтобы мешать тревожным мыслям стать сознательными. Вытеснение — это неспособность вспомнить угрожающую ситуацию, человека или событие. Подавляемые мысли могут вызвать чувство вины. Это не очень успешный способ в долгосрочной перспективе, поскольку включает перенос беспокоящих желаний или воспоминаний в бессознательное.

Проекция

Человек приписывает нежелательные мысли, чувства и мотивы другому человеку. Психологические защиты, такие как проекция, связаны со склонностью видеть в других людях собственные неприемлемые желания.

Другими словами, устремления всё еще существуют, но больше человеку не принадлежат. Этот механизм снимает с личности ответственность за собственные черты характера и желания, которые кажутся неприемлемыми.

Замещение

Перенаправление импульса, обычно агрессии, на другой объект. Целью может быть человек или предмет, который может служить символической заменой. Происходит передача энергии от вытесненного объекта к более приемлемому. Обращение против себя — это особая форма замещения, когда человек становится собственной альтернативной целью.

Обычно используется в отношении ненависти, гнева и агрессии, а не позитивных импульсов, это объясняет появление чувств неполноценности и вины.

Идентификация

Эта психологическая защита включает в себя копирование личных характеристик другого человека, так как это решает некоторые эмоциональные трудности. Идентификация помогает развиваться и самосовершенствоваться.

Рационализация

Это — искажение фактов с целью сделать событие или импульс менее опасным. Человек применяет его достаточно часто на довольно сознательном уровне, когда придумывает себе оправдания.

Реактивное образование

В этом случае, человек выходит за рамки отрицания, ведёт себя противоположно тому, что он чувствует. Такое поведение помогает снизить беспокойство, которое личность испытывает по поводу своих социально неприемлемых мыслей или эмоций.

Формирование этой реакции характеризуется демонстративным поведением. Используя реактивное образование, человек твёрдо верит в определённую идею и злится на всех, кто с ним не согласен.

Регрессия

Тут личность возвращается к ранней стадии развития. Происходит это в ответ на стрессовые ситуации. Регрессия действует как форма отступления, позволяя человеку вернуться во времени к тому периоду, когда он чувствовал себя в большей безопасности. В ситуации беспокойства или испуга, поведение часто становится более детским или примитивным.

Сублимация

Проявляется, когда человеку удаётся преобразовать неприемлемые эмоции в поведение, которое является приемлемым в социуме. Согласно Зигмунду Фрейду, искусство и наука — это сублимация сексуальных импульсов.

Отрицание

Включает отказ принять реальность, тем самым блокируется осознание внешних событий. Если ситуация слишком сложная, чтобы справиться с ней, личность может отреагировать, отказавшись воспринимать её, отрицая её существование.

Если вы обнаружили в своём поведении один из вышеперечисленных видов психологической защиты, нужно разобраться в причинах их возникновения. Обратитесь к психологу. Специалист поможет понять скрытые в подсознании переживания.