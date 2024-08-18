Что делать, когда все плохо: как взять себя в руки

Что делать, если всё плохо? Какие меры предпринять, когда кажется, что выход может быть только один — шагнуть из окна, броситься под машину или причинить себе какой-то непоправимый вред? И так ли всё плохо на самом деле?

В этой статье поговорим, что делать, если всё плохо здесь и сейчас. Разберём основные причины плохой жизни, расскажем почему так происходит, дадим практические рекомендации, чтобы вы смогли оказать себе первую, действительно результативную психологическую помощь.

Всё плохо: почему и так ли это

Иногда в нашу жизнь врывается что-то подобное стихийному бедствию. Неприятности идут одна за другой, как будто кто-то специально подсовывает их, подливает масла в огонь. Начальник отругал, с коллегами конфликты, дома какие-то вечные дрязги с близкими, дети не слушаются. А если к этому добавляются проблемы со здоровьем и финансовые трудности, начинает казаться, что это какой-то тупик. Что с этим всем делать?

Что не стоить делать, когда всё плохо

Иногда лучше оставаться на месте, не совершать резких движений. Стереотипы, навязанные обществом, а также фильмы, соцсети, легкомысленно брошенные фразы чужих, малознакомых людей могут подсказывать ошибочные решения. И если поддаться мимолетному порыву, это может привести к еще более серьезным, трудно разрешимым последствиям.

Поэтому, постарайтесь уберечь себя хотя бы от самых распространенных необдуманных шагов и поступков. Чего же точно не стоит делать в критических и безвыходных ситуациях?

Искать решение в алкоголе

Как взять себя в руки, когда всё плохо? Немного вина, полстаканчика виски или какой-то другой алкоголь иногда кажутся спасительной соломинкой. На самом деле спиртное даст очень краткосрочную иллюзию решения проблемы, а по большому счету только усугубит ситуацию.

Если вы действительно хотите благополучно выйти из психологического кризиса — найдите в себе силы отказаться от такого допинга, который только усилит разрушение вашей личности.

Алкоголь — худшее, что можно придумать в сложившейся ситуации. Спиртное еще никогда не помогло ни одному человеку выйти из тупика, даже не намекнуло в каком направлении искать верное решение.

Убивать или калечить себя

Выйти из окна? Вспомнить Анну Каренину из школьной программы? Это не вариант в любом случае. Подумайте о том, в какой точке вы хотели бы оказаться, если бы всё стало действительно хорошо. Наверное, это точно не место на кладбище и не инвалидное кресло.

А если всё так, зачем делать заведомо неправильный и худший для себя выбор? Попробуйте дать себе шанс, проживите этот кризис достойно, разрешите себе двигаться по более благоприятному курсу. Помните, что выбор у вас есть всегда.

Пускаться во все тяжкие

Еще один стереотип, который так и манит своей киношной легкостью и романтикой. Пустить под откос устоявшийся жизненный уклад, завести любовника/любовницу и тут же бросить, уехать за горизонт с выключенным телефоном, сесть за руль и мчаться по автостраде на максимальной скорости, желательно ещё и по встречной.

Всё это выглядит подходящим вариантом только в кино. В реальности это, как минимум, опасно для окружающих, а в некоторых случаях и уголовно наказуемо.

Вместо экстрима наберитесь смелости и попросите о помощи тех, кому доверяете. Это точно именно то, что нужно вам здесь и сейчас.

Рубить с плеча

Когда ситуация кажется безвыходной, хочется уйти с работы, отказаться от выгодных проектов, спалить за собой мосты и принять другие нестандартные решения.

В такой ситуации очень важно найти в себе силы воздержаться от необдуманных шагов. Возможно, уже через очень короткое время вы, скорее всего, пожалеете о содеянном. А отыграть назад многие вещи будет очень и очень сложно. Вместо этого попросите окружающих просто дать вам возможность поставить какие-то процессы на паузу.

В большинстве случаев подобные просьбы воспринимаются более чем нормально. Используйте выигранное время, чтобы разобраться в себе. Делать это намного легче, когда вас не мучают угрызения совести. Вы всех предупредили, поэтому имеете полное право на законную передышку.

Забота о себе — вот единственная вещь, о которой стоит задуматься всерьёз, здесь и сейчас.

Что делать, если всё плохо: 5 советов

Эти советы лучше применять в комплексе. Необязательно сразу все, но хотя бы некоторые из них. К сожалению, одной универсальной формулы не существует. Но если вы действительно готовы брать и делать, то шансы, что эти рекомендации сработают, очень высоки.

Выдохните

Это самое первое, что нужно сделать, когда всё плохо на душе. Ещё лучше загуглить какую-нибудь дыхательную гимнастику, посвятить эти несколько минут лично себе, попытаться взглянуть на ситуацию со стороны.

Иногда кажется, что вот нужно ещё немного поднажать, ускориться и получится решить все проблемы. Но чем сильнее мы наращиваем темп, тем больше ошибок совершаем в итоге. Поэтому очень важно останавливаться, замедлять темп и думать над происходящим.

Если негативные события в вашей жизни уже водят хороводы вокруг вас, может что-то пошло не так именно потому, что лично вы упустили какой-то момент. Скорее всего, всё происходящее не банальное невезение, а следствие вашего отношения к ситуации, какого-то поведения или реакции на происходящее. И только пауза поможет разобраться, почему звёзды сошлись именно в таком порядке.

Оглянитесь на окружение

Да, вы живете и развиваетесь, как самодостаточная, зрелая личность. Но бывает, что привычные вещи, которые работали ещё вчера, начинают рушиться и исчезать из вашей жизни.

Возможно, вы перестали общаться с какими-то старыми друзьями или родственниками. А конфликты на работе происходят просто потому, что совсем скоро вы подниметесь на одну или несколько ступенек в карьере или бизнесе.

Когда всё плохо, стоит оглянуться на своё окружение. Близкие люди, ваши родные, приятели, любимые, готовы вам помочь, выслушать. Среди них точно найдется человек, готовый вас поддержать. Стоит позволить ему сделать это, рассказать о своей проблеме и боли.

Направьте усилия в другое русло

Просто подумайте о том, что масса усилий, которые создали текущую ситуацию, потрачены на переживания, горевание и бесполезную суету. И всё это примерно равно количеству усилий, которые могли бы привести вас к успеху и счастью.

В любом случае вы потратили N энергии, чтобы преодолеть этот путь. Так почему бы не попробовать направить её в более конструктивное русло, начать двигаться в более перспективном направлении?

Конечно, всегда делать всё идеально вам вряд ли удастся. Помните, что только от вас зависит, какое решение принимать в той или иной ситуации.

Поищите поддержку со стороны

Оптимальный вариант, когда плохо сразу во всех сферах жизни. В этом лучше всего помогает консультация психолога или лайф-коуча. Воспринимайте это не как поход к врачу, который выпишет волшебную таблетку. Настройтесь на посещение наставника, который готов поделиться опытом, направить вашу жизненную энергию в нужное русло.

Подготовьтесь морально к тому, что предстоит серьёзная самостоятельная работа над собой. При поддержке опытного специалиста вы будете прогрессировать намного быстрее, через какое-то время уже будете вспоминать происходящее спокойно.

Действуйте, а не рефлексируйте

Хорошая или плохая жизнь — ответственность за это лежит только на вас. Помните Робинзона Крузо? Он выстоял, несмотря на то, что попал на необитаемый тропический остров, где были проблемы и с водой, и с едой, и с жильем, и с безопасностью. Как долго бы протянул этот человек, если бы просто сидел на берегу и думал о том, что судьба к нему несправедлива?

Вместо этого он начал создавать вокруг себя комфортную экосистему. Научился добывать воду, огонь, еду, построил хижину, сумел защититься от диких зверей, даже социализировался с местным населением, насколько это было возможно.

Станьте человеком действия. Пусть сегодняшний день будет точкой отсчёта, когда море выбросило вас на необитаемый остров. Начинайте строить комфортный для себя мир здесь и сейчас.

Задайте себе вопрос: какой сценарий выбираете вы для своей завтрашней жизни? Подумайте, стоит ли так глубоко погружаться в этот локальный кризис, если выход из него зависит только от одного решения, которое вы в силах принять самостоятельно здесь и сейчас. Не бойтесь признавать, что вам нужна помощь и просите её.

И помните, что рано или поздно, но обязательно всё будет хорошо.