Что делать, если в отношениях скучно
Гораздо приятнее скучать по кому-то, чем скучать рядом с кем-то. Это невыносимое, словно зубная боль, чувство хоть и не является прямой угрозой браку, но считается предвестником перемен к худшему.
В нашей статье вы найдете рекомендации, как избежать скуки в отношениях, а также сможете пройти тест и понять, скучаете ли вы в браке.
Почему в отношениях становится скучно
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся… Сколько надежд они возлагают на брак, сколько планов и желаний мечтают воплотить. Кажется, что романтическая дымка, которой окутаны первые годы совместной жизни, никогда не развеется. Особенно если перед глазами есть неудачный пример.
Проходит 5, 10 или даже больше лет, и формат отношений в браке плавно меняется. На смену огненной страсти в спальне приходит спокойный, а иногда и унылый "семейный" секс. Вместо бурных выяснений отношений и не менее бурных примирений — молчаливое длительное противостояние. Люди притираются друг к другу, знают, чего ожидать. Всё становится предсказуемым и скучным.
Скука убивает семьи не реже, чем измена или несовместимость характеров. От скуки люди делают сумасбродные, несвойственные им поступки. Могут сознательно провоцировать ссоры — не из-за желания что-то доказать, а просто, чтобы встряхнуться, увидеть в глазах партнера хоть какой-то огонек.
Как проявляется скука в отношениях
Начинается все с недостатка энергии: лень делать то, лень делать сё. Супруги постепенно отвыкают стараться ради друг друга. Муж, может, и мог бы подать жене завтрак в постель, но зачем… Жена вроде и готова съездить на рыбалку, но куча дел, некогда. Знакомая ситуация?
Исчезает флирт: милые подшучивания, улыбки, подмигивания, нежные поглаживания и мимолетные поцелуи становятся атавизмом. Всё реже супруги слышат и делают комплименты. Жизнь пары, которая заскучала, напоминает сосуществование на одной территории. Каждый занят своим делом, а общих тем для разговоров становится всё меньше.
Если срочно не изменить сложившийся порядок, наступит выгорание, отношения сойдут на нет. И хорошо, если в этот трудный период не замаячит на горизонте у мужа или жены кто-то поинтереснее. Ведь человек не может долго скучать, он найдет себе занятие. Вот только каким оно будет?
Всё надоело — это нормально?
Находиться на пике эмоционального подъема, как часто бывает в начале любовных отношений, крайне сложно. Эмоциональный ресурс человека не безграничен, рано или поздно чувства остывают. Дальше наступает этап трансформации — или в стабильные (более спокойные) отношения, или в дружбу. Если точек соприкосновения, общих планов и сильных чувств нет, пара распадается. И это совершенно нормально.
Сначала мысль "Мне стало скучно с мужем" пугает. Женщина испытывает чувство вины и не понимает, почему всё это с ней происходит. В липкой паутине самобичевания можно докатиться и до депрессии. Несбывшиеся надежды на безоблачное семейное счастье становятся призраками, которые постоянно напоминают о себе.
Давайте начистоту: случаи сохранения ярких эмоциональных отношений, огненной страсти и новизны в длительном браке не просто редки, а единичны.
Романтика между супругами длится от нескольких месяцев до нескольких лет. Дальше уже все зависит от мужа и жены. Чтобы их отношения не были пресными и скучными, нужно над ними работать.
Представьте поезд. Его разогнали до максимальной скорости и прекратили подачу топлива. Несколько десятков километров он еще проедет по инерции, но скорость будет падать и остановка неизбежна. Так и в браке. Ваша с супругом вина (если уж так сильно хочется найти виновных) не в том, что отношения стали скучными, а в том, что вы с этим ничего не сделали.
Тест "Скучно ли вам в браке?"
Предлагаем вам пройти небольшой тест, который поможет определить, насколько ваши отношения со второй половинкой подвержены скуке. Поставьте "+" за каждое утверждение, которое соответствует истине.
1. У вас нет общих интересов и хобби.
Совместные дела ограничиваются бытом и решением семейных проблем. А отдыхает каждый по-своему.
2. Ваш досуг однообразен.
Это, наверное, самый очевидный признак, что вам скучно в отношениях с мужем/женой. Нет ничего хуже, чем однообразные будни и такие же выходные. Жизнь становится бесконечным бегом по привычному кругу.
3. Количество секса уменьшилось в 2-3 раза по сравнению с первыми годами супружеской жизни.
Сюда же — пресный, безэмоциональный секс (даже с той же частотой, что и раньше).
4. Вместо выяснения отношений, мы прибегаем к подколкам и ехидным интонациям.
Это лишь отдаляет пару от решения конфликтов и противоречий, а также создает невидимый барьер, который со временем будет всё сложнее преодолевать.
5. Мы часто обсуждаем семейные проблемы у людей из нашего окружения.
Так бывает, когда в собственной жизни или трудно разобраться, или вообще невозможно. Проще обсудить кого-то другого, чем проанализировать свои отношения.
6. Нам нравится проводить время порознь.
Раздельный отдых, поездки к родственникам без второй половинки, отсутствие общих друзей — маркеры, которые указывают на скуку в отношениях.
7. Есть темы, которые мы можем обсуждать с кем угодно, но не между собой.
Доверительные отношения — мастхэв для прочного семейного союза. Без этой опции перспектив у пары нет.
8. Я не помню, когда говорила/говорил "люблю" своей второй половинке.
Слова любви сказать очень легко, если в отношениях все отлично. И крайне трудно, если семейный союз пестрит трещинами. Если вы не слышите их от своего супруга/супруги, значит, этому есть причина. Оправдания "не хочу говорить о любви" или "доказываю любовь поступками" — не вариант.
9. Вы не чувствуете его/её поддержку.
Ваши идеи, планы и начинания часто разбиваются о критику от второй половинки. Он (или она) подрезает вам крылья на взлёте.
10. Раньше вы сильно злились из-за действий или слов партнера, а теперь вам всё равно.
Принятие недостатков друг друга — неоднозначное явление. С одной стороны, это отлично, потому что конфликтов в семье становится меньше. А с другой — верный признак того, что вам стало скучно в браке.
Интерпретация результатов
Подсчитайте, сколько плюсов у вас получилось. 3 из 10 — повод насторожиться. Вам скоро станет скучно друг с другом. 4 из 10 — вы уже близки к тому, чтобы заскучать в отношениях с мужем/женой. А 5 из 10 — подтверждение того, что ваш брак отравила скука.
Что делать, если в отношениях скучно
Как писал Ф. Бегбедер, "скука — разновидность страдания". Поэтому жалобы на то, что вам стало скучно в отношениях, вполне можно рассматривать в контексте семейного кризиса. Констатация этого факта и понимание, что скука может привести к нежелательным последствиям — первый и очень важный шаг. Вы уже осознаете, что недовольны положением дел. И наверняка готовы с этим бороться.
Что конкретно вы можете сделать:
- Займитесь необычным хобби. Это не обязательно что-то опасное. Главное условие — занятие должно быть интересно и мужу, и жене. Особое внимание к сексуальной сфере. Здорово, если объединяющим делом станут интимные эксперименты. Но не ограничивайтесь только сексом, ведь у пары может быть множество общих интересов.
- Не планируйте то, что можете не планировать. Например, вылазки на природу: за 10 минут решили, собрались и поехали. Такие спонтанные мероприятия обычно запоминаются гораздо лучше, чем тщательно подготовленные. Они обеспечат вам эффект новизны, даже если пройдут по привычному сценарию.
- Устройте мозговой штурм. Зацепитесь за мысль "мужу со мной скучно", как за руководство к действию. Накидайте список того, чему бы он точно удивился. Например, интересному блюду или вашей новой прическе. Двигайтесь по пунктам этого списка хотя бы раз в неделю.
- Поностальгируйте. Включите музыку, которую вы слушали в период ухаживаний (до брака), почитайте старые сообщения, посмотрите фото. Даже если сегодня вам не о чем поговорить, то воспоминания о прошлом подскажут темы для задушевной беседы.
- Встретьте рассвет вместе. Для пар, которые много лет живут вместе, такие развлечения — из ряда фантастики. Не придумывайте отговорки. Лучше спланируйте вашу ночь так, будто готовитесь к самому романтическому свиданию в жизни. Хорошенько выспитесь накануне и отправляйтесь гулять по городу. Не жалейте ног! Встретьте рассвет в каком-то красивом месте. Такой необычный отдых добавит вашим отношениям беззаботности, легкости.
- Один вечер в неделю — для вас. Как бы вы ни были заняты работой, детьми, бытом, как минимум один вечер в неделю должен быть только ваш. Если есть возможность, отправьте детей к бабушке или наймите няню. Проведите это время качественно — не в гаджетах или перед ТВ-экраном, а друг с другом.
- Обновите спальню. Вещи, которые нас окружают, становятся привычной средой обитания. Но если вам скучно жить с мужем, то оставьте его пока в покое — займитесь интерьером. Во-первых, уберите или "сломайте" телевизор возле кровати. Во-вторых, измените освещение в сторону интимного полумрака. В-третьих, установите акустическую систему — сможете заниматься любовью под романтическую музыку в качественном звучании. Добавьте красок в интерьер, если раньше он был блеклым, невыразительным. Или, наоборот, снизьте интенсивность цветов за счет однотонного текстиля. Ваша задача — обеспечить эффект новизны в месте, где вы с мужем находитесь одни.
- Сделайте смелый шаг. Такой, какого ваша половинка точно не ожидала. Например, купите билеты на курорт, отпросите мужа/жену у начальства, договоритесь о няне для детей и махните на пару дней к морю. Такой сюрприз поможет обновить отношения, сдвинуть их с привычной колеи.
Еще один совет людям, заскучавшим в браке, — меняйтесь. Меняйте себя, свои привычки, внешний вид, предпочтения. Даже самый невнимательный партнер оценит эти метаморфозы и, возможно, его тоже подхватит "ветер перемен", разгоняющий скуку.