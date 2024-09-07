Что будет, если отказываться от обеда или ужина дважды в неделю

Факторы образа жизни изменяют риски болезней старости, ускоряя или тормозя их, из-за несоответствия между нашими генами и современной средой.

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На сьогодні вже отримано багато підтверджень впливу обмеженнякалорійності харчування (саме обмеження, а не голодування) на сповільнення процесів старіння та покращення обміну речовин та підвищення стійкості організму до широкого спектра стресових впливів.

Чим менше енергії ми споживаємо, тим повільніше процеси нашої життєдіяльності і, відповідно, менша кількість виникаючих "помилок" та "поломок" в обміні речовин.

Зокрема, при меншому навантаженні на мітохондрії (квасолеподібні структури всередині кожної клітини, які синтезують молекули енергії -- АТФ та вільні радикали; чим старшими ми стаємо, тим менше вони виробляють АТФ і більше -- вільних радикалів, які атакують мембрани, білки і гени і прискорюють старіння).

При незначному дефіциті калорій, за рахунок, в першу чергу, тваринних білків, запускає клітинне самопереварювання (автофагію), тобто переробку пошкоджених клітинних структур, що спричинює омолодження.

Тому дуже важливим є щоденне включення до раціону РОСЛИННОГО білка, який можна поєднувати з тваринним, вживання якого потрібно обмежити у віці 40-65 років.

Але це не означає, що ми щодня маємо недоїдати, якраз ні. В харчуванні мають бути різноманітні продукти рослинного походження, які є джерелом різного виду клітковини, яка виконує багато функцій, зокрема, дає тривале відчуття ситості.

УНИКАТИ ПЕРЕКУСІВ.

Десятками років звідусіль -- індустрія снеків, фітнес-тренери, реклама і жіночі журнали повторюють мантру -- "харчуйтеся мало і часто".

І тим не менше, саме за останні десятки років так званого "правильного харчування" у світі зросла не лише загальна кількість огрядних людей, але і хворих на діабет 2 типу.

Нам пояснюють: якщо ви кожні дві-три години щось будете закидати в шлунок, не буде різких коливань глюкози і це захистить Вас від переїдання і ендокринних захворювань.

Але при частих перекусах тримається постійно високий рівень гормонів насичення (інсуліну і лептину). Він не падає, лише коливається вгору -- вниз. І в кінцевому підсумку тканини і органи звикають до цього постійно високого гормонального фону, стають нечутливі до нього. Тобто формується резистентність (нечутливість) тканин до сигналів інсуліну і лептину.

А це призводить до погіршення регуляції як харчової поведінки, так і метаболізму в цілому. Тобто Ви постійно хочете їсти, це підвищує ризик ожиріння, ризик виникнення цукрового діабету 2 типу та серцево-судинних проблем.

Тому тричі, а інколи -- двічі в день харчуватися (але не спішачи та досита) є правильною анти-ейджінг стратегією (не стосується дітей, яким потрібно харчуватися частіше, бо вони ростуть, а інсулін стимулює синтез білків, необхідних для побудови тканин тіла).

А от легке голодування (1 день) або відмова від обіду або вечері двічі в тиждень, змінює роботу генів, що відповідають за внутрішньоклітинні сигнальні процеси, таким чином, що організм менше страждає від дії вільних радикалів, краще усуває внутрішньоклітинне сміття, виробляє більш якісні (без "поломок") білки і більш ретельно ремонтує ушкодження, що сприяє довголіттю. Вплив обмеженого в калоріях харчування може бути максимальним, якщо воно супроводжується правильним режимом харчування і дотриманням оптимального складу їжі - з переважним контролем кількості білків.

НА ФОТО: продукти для денного меню (замочені сочевиця, квасоля і кіноа, а також все інше -- овочі, 100% томатна паста, 90% шоколад, 2% грецький йогурт і тд).

Сніданок.

Варене нам'яко яйце, 2-3 столові ложки вареної каші кіноа з оливковою олією, салат із тертої моркви і зелений салат (листя, авокадо), квадратик шоколаду, долька грейпфрута, кава.

Обід.

Суп квасолевий з кабачком, бататом, томатною пастою, базиліком, часником, оливковою олією, зелений салат з йогуртово-оливковою заправкою, печений баклажан, пів апельсина, пів яблука, чай зелений.

Вечеря.

Риба варена з лимонним соком, зелений салат, сочевиця варена, заправлена чайною ложкою оливкової олії, напій з цикорію.

Оскільки найближчим часом я буду проводити поглиблені курси з дієтології, дієтопрофілактики, основ дієтотерапії захворювань та антиейдж-дієтології (будуть анонси), пропоную Вам також не лише харчуватися за правилами довголіття, але і постити в мене на сторінці Ваші фото з тегами #okinawaua.

Не "переусєрдствуйте" із зеленню -- до всього потрібно звикати поступово, але базова вимога -- НЕ СМАЖИТИ і готувати БЕЗ ЦУКРУ.