Чем полезна задержка дыхания и как она влияет на здоровье тела

Гипоксия – один из моих любимых инструментов воздействия на здоровье тела.

Гипоксия – кислородное голодание, в частности для мозга. Патологическая – это долгосрочная, когда есть заболевание легких. Полезная – периодическая.

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Це ХІІТ, інтервальний біг, багато затримок дихання є в силовому спорті з великими вагами, в деяких видах танців, єдиноборствах, боксі, домашніх тренуваннях. Фрідайвінг. Навіть в йозі. Все одно, бачите, зводжу до спорта. Хто не спортивний - ну пограйте трохи зі своїм партнером в лайт бдсм, чи шо)))

Багато використовується в професійному спорті, тренування гіпоксичні (часто в горах де і так розряджене повітря) - вкрай ефективні на етапі підготовки до змагань. Багато хто пропускає в йозі один з найважливіших факторів - увагу на особливе дихання. В деяких підходах це пранаями (дихальні техніки до чи після практики), в окремих видах та послідовностях йоги - під час практики.

В аштанга йозі це уждайї, із трохи затисненою голосовою щілиною. Звучить як дихання дарта вейдера. Невелика гіпоксія веде до індукції ряду генів та вмикає фактор росту, якщо просто - це регенерація клітин тіла.

Той же HIF-1α потужно покращую регенерацію аксонів (довгі відростки нервових клітин, по який нервові імпульси йдуть від нервової клітини до органів та ін клітин). Ще контролює експресію генів шляхом модифікації хроматину. Запускає утворення нових судин (мозок). Складненько, розумію, але ви в мене розумні, кому глибше - поцікавитесь.

Все корисне відоме давно. Ще до зожу та бігфарми. Дихайте, дихайте та трохи затримуйте дихання щодня.

Дихання, взагалі, такий потужний інструмент.

Дихання (рух діафрагми) - диригент лімфовідтоку. Це один з очисних механізмів в тілі.

Резюмуючи: повільне дихання реально розслаблює, знижуючи м’язовий тонус і чутливість до адреналіну.

Спокійне розмірене глибоке дихання знижує активність симпатичної стресової системи та підвищує активність парасимпатичної, стимулює блукаючий нерв та уповільнює ЧСС. Безкоштовний знижувач стресу.

Затримка дихання ще потужніше - 100500 переваг здоров’я та нестаріння мозку.

Дихайте, ранком із затримкою, заради нейропластичності, нових шарів нейронів, заради відкладання судинних деменцій.