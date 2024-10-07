Арт-терапия для детей: в чем польза психологического метода

Мало кто не слышал об одной из самых популярных психотерапевтических методик для детей — арт-терапии. Это целый комплекс увлекательных творческих занятий, позволяющих определить, проанализировать и исправить практически любую психологическую проблему.

В чем секрет эффективности арт-терапии и для какого детского возраста она подходит? Ответы на эти и другие вопросы читайте в нашей статье.

Исцеляющая сила искусства

Термин "арт-терапия" в общепринятом значении ввела в 1915 году американка Маргарет Наумбург. Она открыла художественную школу, в которой исследовала самовыражение детей с помощью творчества. Позже Маргарет стала автором множества книг по арт-терапии, чем привлекла внимание к этой теме участников известных психологических сообществ. Позже идею применения арт-терапии подхватили психологи и педагоги.

Сегодня арт-терапия — популярная психотерапевтическая методика, которая позволяет с помощью искусства исследовать эмоциональную сферу человека, выявить причины стресса, а также проработать самооценку, облегчить симптомы тревожности, депрессии.

Арт-терапия активно применяется в работе с детьми, помогает проанализировать их поведенческие проблемы, нарушения в развитии, эмоциональные переживания.

Преимущества арт-терапии

Несмотря на то, что занятия арт-терапией проходят в очень комфортном режиме и напоминают обычные занятия творчеством, методика хорошо зарекомендовала себя в плане достижения психотерапевтических эффектов.

С помощью арт-терапии можно:

укрепить самооценку ребенка;

улучшить его отношения с близкими;

отрегулировать поведение;

социализировать;

научить справляться с негативными ситуациями;

принять себя, свои недостатки, особенности;

выразить глубоко скрытые чувства.

Занятия арт-терапией помогут детям с различными психическими и поведенческими расстройствами достичь прогресса в развитии, научиться проявлять свою индивидуальность через искусство и найти сильные стороны личности.

Дети быстро погружаются в игру, активно взаимодействуют с арт-терапевтом. Во время групповых сеансов они приобретают необходимые социальные навыки, учатся общаться со сверстниками, выражать широкий спектр эмоций, создавать творческие союзы.

Арт-терапия — незаменимый помощник в процессе когнитивного, эмоционального, физического и творческого развития ребенка.

Возрастные особенности занятий

Как и любая другая психотерапевтическая методика, арт-терапия учитывает возрастные особенности детей. Они влияют и на выбор вида занятий, и на интерпретацию результатов, и на тактику общения с психологом.

✓ Для детей 2-4 лет применяются упражнения с тактильным и зрительным контактом. Материалы должны быть яркими, привлекающими внимание, а задания — простыми, увлекательными.

✓ Арт-терапия для дошкольников 4-6 лет должна включать упражнения, в ходе которых применяется образное мышление. Ведь именно в этом возрасте детей называют фантазерами. Чтобы проработать детские страхи и тревоги, можно использовать сказкотерапию. И по мере развития сюжета включать подвижные задания (танцевать, бегать, прыгать).

✓ В возрасте 7-10 лет дети увлечены конструированием, у них развито пространственное мышление. Поэтому можно предложить ребенку сделать домик для кукол из тетрадки или построить космический корабль из картона. Работа с мелкими деталями повысит концентрацию внимания, успокоит, настроит на доверительную беседу.

✓ Подростков 11-15 лет трудно увлечь сказками или лепкой из пластилина. Им подойдут более креативные задания, упражнения на фантазию. Можно попросить написать стих, послушать и обсудить музыку, нарисовать собственный портрет.

Виды терапевтических упражнений

Выбор занятия зависит от трех факторов — возраста ребенка, его предпочтений и проблемы, с которой нужно справиться. Рассмотрим самые интересные практики арт-терапии, которые применяются в работе с детьми.

1. Создание масок.

Это занятие поможет раскрыть истинные эмоции ребенка, выразить то, что не получается словами. Для создания маски потребуется:

заготовка из папье-маше либо из обычной бумаги;

краски;

акриловый лак на водной основе.

Предложите ребенку разрисовать маску, изобразив какую-то эмоцию или отразив на ней свой внутренний мир. Когда рисунок будет закончен, поверхность маски можно покрыть лаком, чтобы сохранить яркость оттенков. Если маска получилась в агрессивном или мрачном стиле (выражение страха, тревоги, печали), то после занятия ее можно символично сжечь или разрезать и выбросить.

2. Лепка, моделирование.

Работа с мягкой массой для лепки не только развивает мелкую моторику, но и позволяет проявить фантазию и повысить концентрацию внимания.

Для занятия будут нужны:

гипсовая масса для создания скульптур;

в качестве замены — пластилин.

Попросите ребенка создать скульптурную композицию под названием "Моя семья". Расположение и детализация фигурок укажет на отношение ребенка к каждому из членов семьи.

3. Занятие с открытками.

Помогает выразить скрытые эмоции, развить фантазию, собраться с мыслями и подготовиться к важному разговору/событию. Подходит как для индивидуальных, так и для групповых сеансов арт-терапии.

Что потребуется:

шаблон открытки (с одной стороны пустой лист, с другой — линии для написания текста);

карандаши, фломастеры, краски.

Попросите ребенка подумать о человеке, который его злит или расстраивает. На пустой стороне открытки нужно будет нарисовать свои чувства. На обороте — написать слова, которые сложно высказать.

4. Песочные фантазии.

Игры с песком помогают проанализировать состояние ребенка, уровень его психического развития, а также определить источник стресса.

Для упражнения понадобится:

разноцветный или обычный песок;

ёмкость для игры — большая, но с невысокими бортиками;

формочки, лопатки, ведерки.

Объявите тему игры или задание — например, изобразить свое настроение. Психолог наблюдает за действиями ребенка. Не направляет его, а лишь анализирует то, что он говорит, задает ненавязчивые вопросы.

5. Каракули.

Автор упражнения — английски психиатр Д. Винникотт. Подходит как маленьким детям, так и подросткам, взрослым людям.

Что понадобится:

листы бумаги;

карандаш или ручка.

Попросите ребенка закрыть глаза и нарисовать каракули. Потом попытаться рассмотреть в хаотичных загогулинах какие-то образы. Можно дорисовать недостающие детали, чтобы получилось более четкое изображение.

Упражнение помогает оценить уровень развития ребенка, его фантазию, коммуникабельность, а также помочь выявить и преодолеть внутренние конфликты.

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Даже если у вашего ребенка нет особых психологических проблем, несколько занятий с арт-терапевтом не будут лишними. Кто знает, может именно они помогут выявить скрытый творческий потенциал, который позволит ребенку найти свое призвание и добиться успеха.